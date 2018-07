Suomalaismetsurit ovat auttaneet Ruotsin maastopalojen sammutustöissä koko päivän – yöllä viimein sateita

Metsurien taidot kulottamisen asiantuntijoina auttavat palopesäkkeiden hoidossa. Suomalaisten mukaan palojen sammuttaminen on sujunut hyvässä yhteistyössä Ruotsin viranomaisten kanssa.

– Metsurien taidot ovat täällä kultaakin kalliimpia. He antavat palomiehille tietoa sammutettavista pesäkkeistä.

Viimeinkin – taivaalta tuli siunattu sade

– Eilen metsä roihusi liekeissä, mutta viime yönä satoi rankasti. Maa on nyt märkä. Sateen ja paikallisten maanviljelijöiden kastelun ansiosta olemme siirtyneet jo jälkisammutuksen vaiheeseen ja palo on hallinnassa.

– Sade on nyt metsämiehelle parempaa kuin sadan jäniksen saalis, naurahtaa Salmi.

Jämtlannin Härjedalenista itään päin mentäessä vaihtuu Gävleborgin lääni. Siellä Ljusdalin kuntaan on pystytetty iso johtokeskus, jonka komennossa työskentelee 30 suomalaista pelastusammattilaista pohjoisesta Suomesta.

Ruotsalaiset johtavat hyvin

– Meille on määrätty muutaman kilometrin alue, jossa olemme sammuttaneet maastopaloa. Ei ole ollut mitään ylivoimaisia vaikeuksia pitää paloa hallinnassa. Ja täälläkin sade on selkeästi auttanut tulen torjuntaa.

Ruotsin pelastusorganisaatiota on jo ehditty moittia sekavaksi ja siksi epäselvästi johdetuksi, mutta niin Virtanen kuin Stora Enson Salmikin sanovat, että johtamisessa ei ole ollut mitään ongelmia. Ruotsin viranomaiset toimivat selkeästi.

– Tosin paloalue on täällä Ljusdalin seudulla erittäin laaja ja me hoidamme vain oman sarkamme. Meitä on johdettu hyvin, vakuuttelee Virtanen.