Ruotsista saapuu huomenna lumimyrsky Suomeen – luvassa huono ajokeli, lunta jopa 30 senttiä

Forecan päivystävä meteorologi Joanna Rinne kertoo, että vaikka huomenna päivä näyttää selkeältä, illasta alkaen odotettavissa on lumimyrsky.

– Myrsky on nyt Ruotsissa, josta se saapuu Suomeen. Havaintoja voimistuneesta tuulesta on jo tehty Ahvenanmeren ja Selkämeren tienoilla, josta tuuli on vielä voimistumassa entisestään, Rinne kertoo.