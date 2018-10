Saadaanko sote-jättiläinen vihdoin tällä viikolla valmiiksi? "Toivottavasti tällaista farssia ei tarvitse enää nähdä"

– Oppositio esittää muutoksia useisiin mietintöluonnoksen kohtiin, joissa johdonmukaista on ehkä sen verran, että yksityistä toimintaa vastustetaan, kertoo valiokunnan keskustalainen jäsen Niilo Keränen.

– Maakuntalain suurimmat valuviat ovat syntyvä demokratiavaje johtuen erisuuruisista maakunnista, kielioikeudelliset ongelmat, laajan päivystyksen sairaaloiden sijainnit, maakuntien verotusoikeuden puuttuminen ja avoinna oleva Ahvenanmaan erillisratkaisu, arvioi RKP:n Veronica Rehn-Kivi.



– Ongelmallisin niin perustuslain kuin palveluiden laadun näkökulmasta on kokoomuksen ajama markkinaehtoinen valinnanvapauslaki, joka rikkoo sosiaali- ja terveyspalveluiden yhteistyön ja tekee potilaasta asiakkaan vailla asiakkaan kuluttajansuojaa, sanoo vihreiden Outi Alanko-Kahiluoto.



– Hallitusryhmillä on vahva tahto ja yhteisymmärrys viedä kaikille suomalaisille tärkeä uudistus maaliin. Yhteistyömme on hyvää. Oppositio on julkisuudessa esittänyt halunsa kaataa usean hallituksen ja lähes kaikkien puolueiden vuorovedoin valmistelema uudistus, kommentoi kokoomuksen Sari Sarkomaa.



"Toivottavasti tällaista farssia ei tarvitse enää nähdä"

Hallituksen riveistä siis sanotaan, että oppositio tahtoo kaataa uudistuksen. Sen sijaan oppositiosta väitetään, että hallituksen puolelta tapahtuu jarrutusta. Vihreiden Outi Alanko-Kahiluodon mukaan sote-kokonaisuus luovutetaan perustuslakivaliokunnalle perjantaina 26.10., "mikäli hallituspuolueet eivät enää viivästytä eteenpäin menoa".

– Viime ja toissa viikolla hallituspuolueet viivästyttivät etenemistä riitautuessaan kesken valiokunnan kokousta siitä, mitä Vaasan keskussairaalasta pitäisi äänestää. Jouduimme sen vuoksi perumaan kokouksia. Viime viikolla hallitus toi kesken valinnanvapauslain mietinnön yleiskeskustelun kokonaan uusia pykäliä. joita emme olleet koskaan aikaisemmin nähneet ja joista emme siis voineet kuulla asiantuntijoita, koska asiantuntijakuulemiset oli päätetty. Toivottavasti tällaista farssia ei tarvitse enää nähdä, sanoo Alanko-Kahiluoto.



– Hallituspuolueet eivät ole pystyneet myöntymään kaikkiin perustuslakivaliokunnan edellyttämiin muutoksiin. Siksi perustuslakivaliokunta joutunee palauttamaan sote-lakipaketin vielä kerran sosiaali- ja terveysvaliokunnan korjattavaksi. Tämä siirtää maakuntavaalit ensi syksyyn, jos lakipaketti lopulta menee eduskunnassa läpi, Alanko-Kahiluoto arvioi.



– Kaikki mahdollisuudet on saada valmista tämän viikon loppuun mennessä, mutta se vaatii aika paljon lisätunteja ja sitä, että ei tule uutta odottamatonta, sanoo keskustan Pekka Puska.



Myös jäsenet Keränen ja Rehn-Kivi arvioivat, että työ valmistuu tämän viikon aikana. Sarkomaa on varovaisempi.

– Työmme alkaa olla loppumetreillä. Tarkkaa aikataulua ei ole mahdollista sanoa, tiivistää Sarkomaa.



Valinnanvapaus voi vielä yllättää

Hallituksen aikataulun mukaan valiokunnan odotettiin saavan mietintönsä valmiiksi syyskuun loppuun mennessä. Tähän valiokunta ei kyennyt.



Työmäärä on valtava. Kokonaisuuteen kuuluu kolme keskeistä lakia. Maakuntauudistuksen ja sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislakien osalta tilanne on pisimmällä – lakipykälät on jo yksityiskohtaisessa käsittelyssä lyöty lukkoon.



Eilen valiokunta valmisteli asiasta kannanottoaan. Valiokunnan sisältä arvioidaan, että näyttää siltä, että tämä osio voi olla valmis tänään keskiviikkona.

Toinen kokonaisuus koskee paljon puhuttua sote-palvelujen valinnanvapautta. Sen osalta mietintöosa on esitelty, yleiskeskustelu käyty, mutta yksityiskohtaiseen käsittelyyn ei ole ehditty siirtymään. On mahdollista että valinnanvapauden käsittely voitaisiin aloittaa tänään illalla.



Optimistisesti arvioituna tässä osiossa valmista voisi olla torstain aikana. Tämä vaatinee iltakokoustamista ja kestäviä istumalihaksia.



Tosin Puskan mukaan käsittelyssä voi yhä ilmaantua hiertäviä asioita.

– Se nähdään loppuviikosta, kun varsinainen valinnanvapauslaki tulee käsittelyyn, pohtii Puska.

– Esitetyssä valinnanvapausmallissa on iso määrä ongelmallista kohtaa liittyen sekä potilasturvallisuuteen, rahoitukseen, sosiaalipalvelujen järjestämiseen ja tasavertaiseen hoitoon pääsyyn, sanoo Rehn-Kivi.



Kolmas työn kohde on tuottajalakiosio. Tässä valiokunta on samassa vaiheessa kuin valinnanvapauden osalta. Tämä osio on muita huomattavasti pienempi kokonaisuus ja onkin mahdollisuuksien rajoissa on, että perjantai-iltana valiokunta olisi valmis luovuttamaan paketin perustuslakivaliokuntaan.



Perustuslakivaliokunnassa viikkojen käsittely



Perustuslakivaliokunta on jo aiemmin arvioinut, että heillä paketin käsittelyyn menee viidestä seitsemään viikkoa. Mikäli he pääsisivät aloittamaan ensi viikon alussa eli kuun vaihteen tienoilla, ja odottamattomia esteitä ei ilmaantuisi, niin valmista saattaisi olla nippanappa tasavallan täyttäessä sata ja yksi vuotta.



– Eniten aikatauluun vaikuttaa kauanko perustuslakivaliokunta käsittelee sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintöluonnoksia ja mitä linjauksia perustuslakivaliokunta tekee. On helpottavaa, että aiemmassa lausunnossaan perustuslakivaliokunta on näyttänyt vihreää valoa valinnanvapaudelle, kertoo Sarkomaa.



Ennen joulua äänestetään?



Homma ei suinkaan ole tuolloin vielä valmis. Perustuslakivaliokunnasta paketin on tarkoitus siirtyä takaisin sote-valiokuntaan, joka jatkavat sorvin ääressä eväinään perustuslakivaliokunnan tekemät huomautukset. Huomautusten määrästä ja koosta riippuu se, kuinka kauan työ jatkuu sote-valiokunnassa. Voidaan kuitenkin ounastella, että käsittely on useamman päivän urakka.

Teoriassa, ja miksei myös käytännössä, on siis mahdollista, että eduskunta pääsisi käsittelemään sote-kokonaisuutta viikolla 50. Sekään ei ole päivän tai parin juttu, vaan vaatii aikaa puolitoista viikkoa. Täysistunnossa nimittäin käydään läpi kaksi käsittelyä, joiden välissä on työjärjestyksellinen kolmen vuorokauden tauko.



Jälkimmäisessä käsittelyssä tehdään tarvittavat äänestykset. Tämä voisi siis tapahtua viikolla 51 eli juuri ennen joulutaukoa.



Aikataulu on siis yhä mahdollinen, mutta se ei taivu yllätysmomentteihin.



"Sote edellä, vaalit perässä"



Eduskunnan työskentely jatkuu loppiaisen jälkeen, ellei toisin päätetä. Mikäli päätökset venyvät tammikuuhun, kasvaa paine siirtää toukokuuksi linjattujen maakuntavaalien ajankohtaa.

– Ajattelen, että ensin on saatava lait valmiiksi ja vasta sen jälkeen katsotaan tilanne vaalien suhteen. Sote edellä ja vaalit perässä -periaatteella edetään, linjaa Sarkomaa.