Sääennätykset menevät toukokuussa uusiksi – aurinko paistanut historiallisen paljon!

Toukokuussa ei ole koskaan ylitetty 400 auringonpaistetuntia, mutta tänä vuonna ennätyksen rikkoutuminen on lähellä.

Lähimpänä 400 tunnin raja on Utössä, jossa eilen mitattuna 324 tuntia auringonpaistetta. Auringonpaistetuntien tähänastinen ennätys on juuri Utösta. Saarella on mitattu parhaimmillaan 396 auringonpaistetuntia.