Saamelaiskäräjälain valmistelu lykkääntyi – "Pelätään, että olemme suomalaisia"

Nyt valmistelutyön oli määrä olla valmis ensin huhtikuun loppuun ja sitten toukokuun puolivälin tienoille tultaessa, mutta loppuviikosta kävi ilmi, että uusi määräaika on elokuussa.

Saamelaiskäräjälaki säätää, kuka saa äänestää saamelaiskäräjävaaleilla. Suurimmat näkemyserot liittyvät lain kohtaan, jossa määritellään, kuka on saamelainen.

"Pelätään, että olemme suomalaisia"



– Isoin ongelma on, että meidän asioista ei ole niin paljoa tietoa. Pelätään, että olemme suomalaisia, jotka ovat valloittamassa saamelaiskulttuurin.

Maijala kertoo kunnioittavansa tätä pelkoa, mutta sanoo, että moni metsäsaamelainen olisi kiinnostunut opiskelemaan esimerkiksi inarinsaamen kielen nyt, kun ryhmän alkuperäiseksi kieleksi usein mainittu keminsaame on sammunut.

– Me haluamme auttaa, käyttää aikaa yhteisten asioiden hoitamiseen, hän sanoo.

Hänen mukaansa myös metsäsaamelaisten kulttuuri on aivan samanlainen kuin saamelaisalueella asuvien ja vaaliluetteloon hyväksyttyjen saamelaisten.

Geenit eivät tarkoita sidettä saamelaiskulttuuriin



Nykyisen lain mukaan saamelainen on muun muassa sellaisen henkilön jälkeläinen, joka on merkitty tunturi- metsä- tai kalastajalappalaiseksi virallisissa asiakirjoissa.

Saamelaiskäräjien kanta on ollut, että kohta on liian monitulkintainen ja sen voisi poistaa. Saamelaisuus on alkuperäiskulttuuri eikä geneettinen asia.