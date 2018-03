Säätiön hurja suunnitelma: Matkaan 2031 ja menolippu Marsiin – siirtokuntalaisia odottaa seitsemän kuukauden avaruuslento ja tyhjä planeetta

– Ihminen on luonnostaan tutkimusmatkailija ja Mars on seuraava manner, jonka tutkimme, sanoo Bas Lansdorp, joka on Mars One -säätiön perustajajäsen ja toimitusjohtaja. Säätiön tavoitteena on perustaa Marsiin pysyvä siirtokunta, jonka väkiluku olisi ensivaiheessa neljä.