Sähköautojen ilmainen lataaminen loppumassa K-ryhmän kaupoissa – latauspisteitä tulossa satoja lisää

– Kyseessä on useamman miljoonan euron investointi Suomeen, ja latausverkostosta tulee valtakunnallinen. Merkittävää on myös se, että verkostoon tulee sata pikalatauslaitetta. Tällä hetkellä Suomessa on noin 150 julkista pikalatauslaitetta, eli lisäys on merkittävä, sanoo autokaupan uusista liiketoiminnoista vastaava johtaja Heikki Ahdekivi K-ryhmästä.