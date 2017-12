Sähkökatkot kiusaavat yhä Itä-Suomea – Suomussalmella kaikki pääsevät nyt ilmaiseksi kylpylään

Kylpylässä voi saunoa ja uida maksutta, mikäli kodissa on sähkökatkos. Liikuntasihteeri Pirjo Neuvosen mukaan kylpylässä voi samalla myös ladata kännykkää tai käydä nettikahvilassa.

Huomenna kylpylä on kiinni, mutta sähkökatkojen jatkuessa kunta järjestää peseytymismahdollisuuden jossain muussa paikassa.

Maan itäosissa on noin 5000 asiakasta ilman sähköjä, koska tykkylumi on katkonut voimajohtoja. Sähkökatkot ovat jatkuneet jo useita päiviä, koska huono sää on hidastanut korjaustöitä.