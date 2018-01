Sähköttömien määrä lasketaan yhä tuhansissa Kainuussa – lisää lunta tulossa

Pääasiassa Kainuussa toimivan Loiste Sähköverkon alueella ilman sähköä oli yhdeksän maissa noin 5 000 kotitaloutta. Esimerkiksi Suomussalmella ilman sähköä on yli 2 000 kotitaloutta.

Itäisessä Suomessa on ollut vuodenvaihteen molemmin puolin pitkäkestoisia sähkökatkoksia tykkylumen takia.

Ilmatieteen laitoksen sadetutkan mukaan Kainuuseen on saapumassa aamupäivällä uusi lumisadealue. Lämpötila on nollan tuntumassa.

Päiviä jatkuneita sähkökatkoja on ollut korjaamassa satoja sähköasentajia. Puolustusvoimat on tuonut avuksi telakuorma-autoja, joilla on helpompi liikkua maastossa. Armeijan avulla pyritään muun muassa turvaamaan hätäpuheluiden toimivuus, kerrottiin Kainuun pelastuslaitokselta eilen.