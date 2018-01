Suurin osa Itä-Suomen sähkövioista korjattu

Kainuussa toimivan Loiste Sähköverkon verkostoautomaatiopäällikkö Vilho Hartikainen arvioi, että sähköverkon keskijänniteviat saataisiin korjatuiksi huomisiltaan mennessä. Sen jälkeen on vielä jäljellä pienjännitevikoja.

– Joukossa on todella vaikeita paikkoja. Lisäksi uusia vikoja tulee koko ajan, Hartikainen sanoo.

Sähkökatkojen syynä on tykkylumi, joka on katkonut voimajohtoja. Huono sää on vaikeuttanut korjaustöitä.