Sampo Terho Kaj Turusen loikasta kokoomukseen: Miksi kokoomus keikuttaa venettä juuri nyt?

– Ei tämä peli edistä hallituksen luottamusta, vaan nakertaa sitä ajankohtana, jolloin meillä on vain muutaman äänen enemmistö ja sote-äänestykset lähestyvät. On hyvä kysymys, miksi kokoomus keikuttaa venettä juuri tällä hetkellä.

– Me olemme rauhallinen puolue. Tottuneet stressitilanteeseen. Vuoden takaiseen (perussuomalaisten hajaannus) tämä on kuin päivä puistossa, mutta hallitukselle tämä tilanne on erittäin kiusallinen sisäisen luottamuksen takia. Se on täysin päivänselvää.