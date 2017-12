Sankka lumentulo aiheuttanut sähkökatkoja – tällä hetkellä sähköttä yli 2000 kotitaloutta

Pohjois-Karjalassa toimiva PKS Sähkönsiirto ilmoitti, että kuluneen vuorokauden aikana saatu lumisade on kerryttänyt puihin raskaan kuorman. Seurauksena puita on kaatunut sähkölinjoille ja johtoja on mennyt poikki laajalla alueella. Yhtiön mukaan lumitilanne on ollut hankala esimerkiksi Ilomantsissa.