Sanna, 15, hyppäsi ikkunasta ja katosi – Nuori karkulainen luki uutisia itsestään ja pelkäsi: "Vaihdoin paikkaa usein, etten jäisi kiinni"

On elokuinen yö vuonna 2007. 15-vuotias Sanna on varma, ettei hän voi jäädä enää kotiinsa, mutta päätös karkaamisesta alkaa silti epäilyttää.

Mukana on laukku, jossa on vähän vaatteita ja pientä evästä. Pelokkaat ajatukset alkavat hiipua, kun vapauden huumaava tunne voittaa.

"Poliisiauton kojetaulussa olevan tietokoneen näytöllä on kuusi tehtävää, joista viisi on hyvin samanlaisia – alaikäinen nuori karkuteillä, kuka kotoa, kuka sijoituspaikastaan, kuka mistäkin. Samantyyppisiä tehtäviä on ollut jo pitempään, niiden määrä on ollut selvästi lisääntymään päin."