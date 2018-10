Sannan lapsuudenkodista jäivät jäljelle vain tuhkat ja lainanmaksu: Nyt perhe asuu autohallissa: "Meitä auttaneet ihmiset ovat uskomattomia"

– Siinä on oma tyhmyys kun ei ollut talossa vakuutusta silloin. Se on sen hinta nyt sitten, Mäensivu huokaisee.

Päätös muuttaa autohalliin

– Meillä on asuntolaina, jota me maksamme. Päätimme väliaikaisesti asua tässä. Olemme tottuneet omaan rauhaan, joten teimme sitten tänne hallin sosiaalitiloihin kotitilat, Mäensivu kertoo.

– Kaikki tarvittava kyllä löytyy, eli sinänsä emme ole paniikissa. Meillä on omaa tilaa ympärillä ja miehellä on autoharrastus, autot ovat saaneet pidettyä Juhan kasassa tässä tilanteessa, hän jatkaa.

Tieto Mäensivun perheen karusta kohtalosta lähti kulkemaan kulovalkean tavoin. Ja paljon onkin jo tapahtunut lyhyessä ajassa: Uusi koti on rakentumassa palaneen kodin tilalle talkoovoimin. Mukana auttamassa on ollut tuttuja ja tuntemattomia.

– On aivan järkyttävän hieno piirre, että löytyy sellainen vanhan ajan talkoohenki. Se on ihan uskomatonta, että sellaista löytyy vielä nykypäivänä. Tämä porukka, joka on ollut talkoilla auttamassa, on kyllä aivan uskomattomia ihmisiä, Mäensivu kiittelee vuolaasti.