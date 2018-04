Sarjakakkaaja piinaa oululaista uimahallia: "Tekijä jää varmasti kiinni" – Samassa hallissa vieraili aiemmin kiukaallepissaaja

– Kuukauden sisällä on käynyt jo kolme kertaa asiakas, jolla on tarve tehdä tarpeensa altaaseen, isännöitsijä Jari Leviäkangas kertoo MTV Uutisille.

Iso haitta muille uimareille

Raksilan uimahallin aikuisten altaassa on kolme miljoonaa litraa vettä, joten puhdistus kestää 5-6 tuntia.

– Ikävin puoli tässä on se, että uimarit joutuvat tyytymään pienempiin altaisiin, Leviäkangas harmittelee.

– Niitä on vaikea arvioida, mutta kyllä me sadoista euroista per kerta puhutaan.