Sarjakuristajan tapaus tyrmistyttää – Ministeri: Väkivaltarikollisten riskiarvioinneista pikaisia johtopäätöksiä

Oikeusministeri Antti Häkkänen (kok.) korostaa, että hän ei ota kantaa yksittäisiin tapauksiin vaan kommentoi yleisellä tasolla. Häkkäsen mukaan hän on jo aiemmin käynnistänyt selvityksen siitä, miten väkivaltarikollisten riskiarviointeja voitaisiin kiristää ja estää tiettyjen henkilöiden pääsyä vapaalle mielenterveyssyistä niin helposti.

Häkkänen toteaa, että perustuslaki asettaa reunaehdot muutoksille. Hän arvioi, että joitain johtopäätöksiä on luvassa jo ennen kesätaukoa.

Häkkäsen mielestä useilla rikosoikeuspolitikan aloilla on selkeästi korjattavaa, ja hän sanoo asian olevan listansa kärjessä.

– Tahtotilani on ollut jo ennen kuin tällaisia tapauksia on tullut ilmi, että rikosoikeuspolitiikassa tarvitaan ripauksen verran kovempia otteita nyt. Olen näitä esityksiä vienyt jo eteenpäin ja lisää on tulossa, sanoo Häkkänen.