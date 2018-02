Sastamalan hinkuyskäepidemia laantumassa

Sairaanhoitopiirin mukaan Sastamalassa on todettu kymmenen hinkuyskätapausta loppuvuodesta 2017 lähtien. Valtaosa sairastuneista on kouluikäisiä lapsia.

Viime viikolla Sastamalan asukkaita ohjeistettiin hakeutumaan herkästi tutkimuksiin, jos heillä on hinkuyskään sopivia oireita.

– Näytteitä hinkuyskän tutkimiseksi onkin otettu runsaasti, ja valtaosa niistä on ollut negatiivisia, eli oireiden aiheuttajana on virus tai joku muu bakteeri, sairaanhoitopiiri kertoo tiedotteessaan.

Sairaanhoitopiirin mukaan Sastamalan asukkaat voivat nyt palata normaaliin käytäntöön. Vastaanotolle kannattaa hakeutua, jos infektio-oireet ovat erityisen hankalat, yskä on luonteeltaan puuskittaista, vinkuvaa tai hengitystä tikahduttavaa tai jos yskä pitkittyy useiden viikkojen mittaiseksi.

Myös Vaasan seudulla hinkuyskää



Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen THL:n mukaan myös Vaasan sairaanhoitopiirissä on diagnosoitu tänä vuonna poikkeuksellisen paljon hinkuyskätapauksia. THL:n mukaan Vaasan sairaanhoitopiirin tavanomaista suuremman tapausmäärän takana on hinkuyskän luonnollisen kausivaihtelun lisäksi todennäköisesti alueen rokotekattavuus, joka on ollut jo useita vuosia valtakunnallista keskimäärää alempi.