Satamat seisauttava mielenilmaus lyö suuren loven Suomen talouteen – ”Ylihuomenna lakolle lopullinen hintalappu”

EK:n johtaja Ilkka Oksala on sitä mieltä, että poliittiset kiistat eivät kuulu ammattiliittojen lakon piiriin. Lakosta tulee iso hintalappu Suomen taloudelle.

– Mehän ollaan hyvin huolestuneita siitä, että kuinka suuri osa Suomen taloudesta pysähtyy perjantaina. Me tietenkin toivoisimme, että tämänkaltaiset kysymykset eli erimielisyydet lainsäädännössä pystyttäisiin normaalein parlamentaarisin keinoin, Oksala perustelee.

SAK:n johtaja Jarkko Eloranta puolestaan sanoo, että perjantainen mielenilmaus on valitettavaa, mutta siinä mielessä oikeutettu, että se kuvaa sitä syvää epäoikeudenmukaisuuden tunnetta, joka koskee laajaa joukkoa suomalaisia.

– Meillä on kansalaisaloitteella yli 130 000 allekirjoittajaa ja ne on saatu kasaan hyvin nopeasti. Tämän lisäksi ay-liikkeen jäsenistön keskuudesta on tullut hyvin paljon palautetta, että aktiivimallia ei voi viedä eteenpäin, Eloranta painottaa.