Satojen nuorten unelmat murskaantuvat vuosittain, kun lukion kulut käyvät liian suuriksi – äiti poikansa ahdingosta HS:lle: "Sydämeni särkyy"

Lähes 10 000 euroa lainaa

"Äitinä sydämeni särkyy"

– Lapselta ei edellytetä opintolainan nostoa, jos vanhempien taloudellinen asema on niin heikko, että he saavat toimeentulotukea. Siinä on tehty virheellinen päätös, jos näin on tehty, Kelan toimeentuloasioiden etuuspäällikkö Marja-Leena Valkonen sanoi lehdelle korostaen, että tilanteissa käytetään aina tapauskohtaista harkintaa.

Toisen asteen kustannukset herättävät närää

Aiheen tiimoilta on aloitettu kansalaisaloite, joka päättyy 18. maaliskuuta. Aloite vaatii maksutonta toisen asteen koulutusta kaikille. Aloite on kerännyt jo yli 30 000 allekirjoitusta.

– Kun lukion kustannukset ovat noin korkeat, kaikilla ei ole mahdollisuutta sitä yhdenvertaisesti suorittaa. Vuoden 2018 nuorisobarometrin ennakkotietojen mukaan joka neljäs on sanotut, että kustannuksilla on ollut vaikutusta toisen asteen opintojen keskeyttämiseen, Euro toteaa vakavana.

750 nuoren lukio päättyy talousahdinkoon

– Se on todella korkea luku ja se on todella huolestuttavaa. Mutta kyllähän kustannukset ovat kovat, kun sitä laskee, että lukiokirjoja täytyy ostaa jokaiselle kurssille, läppäri pitää maksaa...

Osa turvautuu lainaan

– Meidän mielestä se on todella huolestuttavaa, sillä lukio on yleissivistävä koulutus, eikä valmista mihinkään ammattiin, joten velkaa ei pääse lyhentämään suoraan opintojen jälkeen.

– Jos ei asu kotona, on maksettavana vuokra ja ruoka ja muut asiat. Ensisijainen tulonlähde itsenäisesti asuvilla on tietysti edelleen opintoraha ja asumistuki, mutta koska ei voi enää hakea toimeentulotukea ilman että on nostanut lainan, on lainaosa pakko myös useammin käyttää, koska pelkällä opintorahalla on vaikea tulla toimeen, Euro arvioi.