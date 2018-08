Satu menetti kaikki kolme lastaan, kun mustasukkainen ex-mies teki perhesurman – "Muistan, kuinka poliisit soittivat minut tienvarteen"

Pelotteli lapsia leikkimällä tulitikuilla

Äiti oli vienyt lapset seuraavana päivänä lastenpsykologille, ja he olivat siellä kertoneet saman.

Isälle vielä yksi mahdollisuus

Mies oli mustasukkainen



Mies uhkaili ja repi vaatteita

Surmien taustalla on usein parisuhdeongelmia, erotilanteeseen liittyvä kriisi tai vanhemman mielenterveys- ja päihdeongelma. Useissa tapauksissa mies on surmannut lapset tai koko perheen kostoksi lähtöä yrittäneelle vaimolleen.

Satu otti kuvan kesken jääneistä leikeistä kotipihalla silloin, kun he menivät siivoamaan tulipalon jäljet pois talosta.

"Et näe lastasi enää koskaan"



– Tyttöäsi et näe enää koskaan, mies oli sanonut.

– He eivät tehneet mitään. Sanoivat, etteivät pysty, kun eivät tiedä, mihin mies ajoi.

Mies tunkeutui tukiasuntoonkin



Isä vei lapset perjantaina



Poliisit pyysivät tienvarteen

On ollut tulipalo, ja lapsesi ovat kuolleet siinä, poliisi kertoi.

Joku huusi kamalan kovaa

Ambulanssi tuli ja vei Sadun sairaalaan, jossa hän olikin yli kaksi kuukautta. Satu kiittelee kriisiapua ja keskusteluapua, jota on saanut aina tarvitessaan.

Luotto viranomaisiin koetuksella



Vuonna 2012 julkaistun selvityksen mukaan Suomessa on tehty vuosina 2003-2012 kaikkiaan 35 alle 15-vuotiaisiin omiin lapsiin kohdistunutta surmaa, joissa on kuollut yhteensä 55 ihmistä. Näistä perhesurmia on ollut seitsemän.