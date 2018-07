Savonlinnassa soi tangokuninkaan uhkapeli ja Children of Bodom – maailman arvostetuin Milanon ooppera tulee ensi kesänä Suomeen

– No tämä on sitä savolaista vaatimattomuutta, nauraa Savonlinnasta kotoisin oleva Silvasti.

Saimaan pinnalla pitää uskollinen yleisö

Elämä on ooppera ja toisin päin

Tangonkuningas nyt oopperan huipulla

Hän on Herman, Patarouvan päähenkilö. Edessä on iso ilta, Pohjosen ensimmäinen päärooli Savonlinnassa.

Sieltä mistä aita on korkein

Vaikka Patarouvassa on kaikki perinteisen oopperan elkeet: juonittelua, petollisuutta ja turmiota, se on silti myös valoisa ja runsas teos.

Vieläkö linnassa soi rock?

Niin, se populaarimusiikki, Silvastin spesiaali. 1970-luvun old school-rockin äärellä kasvanut taidelaulaja pisti miltei ranttaliksi ja aloitti oopperajuhlilla rockkonsertit. Nightwish, Amorphis, Lovea linnassa ja tänä kesänä Children of Bodom.

– Rock-konsertteja on järjestetty aina sunnuntaisin, jolloin oopperan esittäminen on liian kallista. Miksi seisottaa linnaa tyhjänä, kun yleisöä on tullut hyvin. Ja kyllä kaikkien on hyvä muistaa, että kesällä Savonlinnassa on muutakin kansaa kuin vain oopperajuhlien vieraat.