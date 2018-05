SDP julkaisi vero-ohjelmansa – Aktian pääekonomisti: Tarvitaan lisää selvityksiä

– Sanoisin että tämä oli hyvä demariavaus. Vahvasti ideologinen ohjelma, joka kertoo mitä demarit haluavat, ja tämä on varmasti hyvä keskustelunavaus myös muille puolueille, että muutkin yrittävät hahmottaa, että miltä he haluavat Suomen näyttävän 15 vuoden kuluttua, sanoo Schauman.

– Tämäkin on hyvin monimutkainen asia, ihan niin kuin tämä kokonaispaketti. Tässä on hyvin paljon, mitä liittyy yrityksiin ja rahoitusalaan. Nämä ovat asioista joita kannattaa tutkia hyvin tarkasti ennen kuin viedään eteenpäin: mitkä ovat nämä mahdolliset kielteiset vaikutukset, ja mitkä myönteiset vaikutukset ovat, Schauman painottaa.

– Tämähän on Suomessa iso ongelma, että on kannustinloukkoja hyvin matalapalkkaisten alueella. Tämän eteen kannattaakin tehdä töitä ja etsiä ratkaisuja. Tämä voisi olla yksi ratkaisu. Ehkä isoin kysymys on, että mikä se hintalappu on, kysyy Schauman.