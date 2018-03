SDP:ltä yli 600 miljoonan satsaukset – "Eriarvoistumisen vähentäminen maksaa"

SDP on valmis torjumaan eriarvoistumista yli 600 miljoonan euron panostuksilla, joista tärkeimpiä on oppivelvollisuuden pidentäminen. Puheenjohtaja Antti Rinne myöntää, että SDP:n uudistukset maksaisivat merkittävästi, mutta niihin on etsitty rahoitus.