SDP:n Antti Rinne vappupuheessaan: "Lupaan 100 euron korotuksen pieniin eläkkeisiin"

Vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson

– Tulevaisuuden menestyvää Suomea ei rakenneta lietsomalla epävarmuutta. Sitä ei rakenneta leikkaamalla koulutuksesta, eikä kurjistamalla satojen tuhansien suomalaisten työelämää. Sen sijaan me menestymme, kun suomalaiset voivat rakentaa tulevaisuuttaa luottaen, että heille on paikka tässä yhteiskunnassa myös jatkossa.

Sinisten puheenjohtaja Sampo Terho

– Vappu on työn juhla ja tänä vuonna on tosiaankin mitä juhlia. Nykyhallituksen kolmen vuoden aikana jo lähes 90 000 suomalaista on päässyt töihin. On odotettavissa, että hallituksen tavoittelema 110 000 uutta työpaikkaa menee vielä tämän hallituksen aikana rikki. Samaa ei voinut sanoa nykyisen punavihreän opposition ollessa hallituksessa. Tuolloin menetettiin 100 000 työpaikkaa.