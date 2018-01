SDP:n puheenjohtaja MTV:n Uutisextrassa: Rinteen puheet aktiivimallista vain kovenevat – "Tämän me hoidamme"

– Tässä tilanteessa tyylitaju on pettänyt vain hallitukselta, joka syyllistää työttömiä laiskoiksi ja saamattomiksi.

Rinne ei sulje pois välikysymystä aktiivimallista, tosin jonossa on muitakin oppositiota hiertäviä aiheita. Ennen joulutaukoa välikysymysjonon keulille jäi Vihreiden puuhaamaa välikysymys koulutuksen eriarvoistumisesta.

– Tämä on asia, joka me tullaan hoitamaan, hän vakuuttaa.

– Pitää olla työpaikkoja ja pitää olla työvoimapalveluita. Jos ne puuttuvat, tämä on todella kohtuuton malli - ja ne puuttuvat, Rinne sanoo.

– Se on inhimillisesti kova paikka muuttaa pois sieltä, jossa on koko elämä, jonne on rakennettu omakotitalot ja oma elinympäristö. Näitä ihmisiä pitää tukea ja auttaa, Rinne sanoo.