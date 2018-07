Seinäjoella on kadonnut keltaisella potkupyörällä liikkunut muistisairas vanhus – oletko nähnyt tätä miestä?

Seinäjoelta Simunan kaupunginosasta on kadonnut tänään klo 12.30 aikaan muistisairautta poteva 82-vuotias Toivo Sissala.

Kadonnut on 174 senttimetriä pitkä, normaalivartaloinen ja hänellä on harmahtavat hiukset. Hän käyttää silmälaseja ja on ollut katoamisen aikaan liikkeellä keltaisella potkupyörällä.