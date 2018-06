Sekarotuinen Herra Koira on jolkotellut satoja kilometrejä Lapin selkosilla – karkasi taas kiinniottajiltaan: "Olisi parempi, ettei se enää hakisi armopaloja parkkipaikoilta"

Kittilässä asuva Sonja Joensuu on vuorokauden ympäri hälytysvalmiudessa karkulaisen varalta. Joensuu kertoo MTV Uutisille, että koira on jolkotellut huhtikuussa Ivalon seudulta tehdyistä ensimmäisistä havainnoista lähtien kolmisen sataa kilometriä. Yksi vahvistamaton teoria on, että koira olisi tullut rajan yli Venäjältä.