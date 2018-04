Seksuaalirikosten tuomiot kovenevat – Professori: Koskemattomuudesta tullut korkein oikeus

Lisäksi hallitus sopi kehysriihessä aikeista säätää uusi nimike törkeä lapsen raiskaus. Oikeusministeriön mukaan se koskisi tapauksia, joissa raiskausta ja lapsen seksuaalista hyväksikäyttöä koskevia säännöksiä sovelletaan nykyisin samanaikaisesti.



Rangaistusasteikko törkeästä lapsen raiskauksesta olisi 4-12 vuotta vankeutta.



Rikosoikeuden professori Matti Tolvanen kannattaa kyseisiä kehysriihen päätöksiä.

– Olen täysin tämän esityksen kannalla. Nämä ovat juuri sellaisia rikoksia, mistä pitääkin ankarasti rangaista, kommentoi Tolvanen.

Miksi kyseisistä rikoksista on annettu tähän asti tällaisia tuomioita kuin on annettu?

– Meillä on ollut aika pitkäkin linja ylipäätään siitä, että rangaistustasoa on lievennetty. Se, että seksuaalirikoksista aletaan antamaan ankarampia rangaistuksia, on aika uutta. Pitää muistaa, että tässä oikeuskäytäntö on jo ankaroitunut. Poliittinen päätöksentekijä katsoi minusta ihan perustellusti, että rangaistuslinjan koventuminen ei ole riittävää.



Huumeista seksuaalirikoksia kovempia rangaistuksia



Tolvanen antaa vallitsevasta rangaistusasteikosta esimerkin huumesektorilta.

– Näyttää siltä, että vakavista huumausainerikoksista tuomitaan kovempia rangaistuksia kuin seksuaalirikoksista. Se on ihan tilastoistakin luettavissa.

Professorin mukaan arvot ovat muuttuneet.

– Tällä hetkellä seksuaalista itsemääräämisoikeutta ja ruumiillista koskemattomuutta pidetään entistä suuremmassa arvossa. Ja kyllä lainsäädännön pitää heijastella tiettyyn määrään yhteiskunnassa vallitsevia arvoja.



"Omaisuus aiemmin yliarvostettua"



Kun mennään takaisin esimerkiksi 50 vuotta, sen aikaiset yhteiskunnan arvot näkyivät nykyhetkeen verrattuna varsin toisenlaisena lainsäädäntönä.

– Aikaisemmin omaisuus oli fyysiseen koskemattomuuteen verrattuna yliarvostettua. Siitä on tultu pitkä tie siihen suuntaan, jossa henkilöllinen koskemattomuus on kaikkein korkein oikeus. Siinä mielessä tämä linja on ihan perusteltu.



Jos vielä tehdään vertailua, niin esimerkiksi henkirikoksen yrityksestä vakiintuneesti tuomitaan kolmesta neljään vuotta vankeutta.

– Kyllä tämä uudistus todennäköisesti merkitsee sitä, että seksuaalirikoksista tuomitut rangaistukset alkavat rinnastua siihen, mitä väkivaltarikoksista tuomitaan.

Lisämäärärahaa olemassa

Professorin mukaan on syytä vielä pohtia sitä, miten asia ratkaistaan lakiteknisesti.

– En välttämättä ole juuri sillä kannalla, että luodaan uusi tunnusmerkistö. Yksinkertaisempi tapa voisi olla se, että korotettaisiin lapsen seksuaalisen hyväksikäytön rangaistusasteikkoa ja myöskin törkeän tekomuodon rangaistusasteikon minimiä nostettaisiin vuodesta vähintään kahteen vuoteen.

– Jos teossa on sekä hyväksikäytön että raiskauksen piirteitä, niin sitten tuomittaisiin molemmista, niin kuin nytkin on mahdollista tuomita. Raiskaussäädöstä olisi sitten syytä täsmentää sillä tavalla, että kun on mainittu yhtenä raiskausperusteena se, että käytetään hyväksi henkilön avutonta tilaa, niin myöskin tämä uhrin nuori ikä mainittaisiin. Se olisi mielestäni toimivampi ratkaisu, Tolvanen arvioi.