Seppo hakeutui hoitoon äidin kuoleman ja eron vuoksi – sai käteen vain pillerit ja diagnoosin: ”Jouduin pahoihin taloudellisiin ongelmiin”

Alamäki alkoi, kun puoliso lähti



Diagnoosi: Kaksisuuntainen mielialahäiriö



Ongelmat syvenivät: ”Pelästyin, jos oli parempi olo”



Psykiatri tyrmää ylidiagnosoinnin



”Väärä diagnoosi vaikuttaa siihen, miten ihmiset kokevat itsensä”



Pelkkä kuuntelu riitti auttamaan

”Jos joskus menee taas huonosti, se ei enää ole maailmanloppu”



Nykyään Seppo on ollut samassa työssä jo neljä vuotta ja alkoholinkäyttö on vähentynyt reilusti. Vanhoja velkoja on ulosotossa, mutta nyt tilanne on jo hoidossa ja elämän langat käsissä.