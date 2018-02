Seura: Veikkaus sijoittaa eniten rahapeliautomaatteja köyhimmille asunalueille – Veikkaus: Automaattien jakautuminen tasapainoinen

Veikkauksen varatoimitusjohtajan Velipekka Nummikosken mielestä yhtiön automaattien jakauma on hyvin tasapainoinen.

– Siellä missä on kauppa, sinne voidaan viedä automaatti. Se on meidän lähtökohta. Eikä niin, että kauppa tuodaan sinne, missä on meidän automaatit, Nummikoski sanoi Veikkauksen tilaisuudessa tänään.