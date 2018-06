Sievin ihme: Pikkukunta työllistää tuhat ihmistä naapurikunnista ja kärsii työvoimapulasta – "Se on todella iso haaste"

Nyt työvoimaa ei löydy enää naapurikunnistakaan, joista käy töissä Sievissä jo tuhat ihmistä päivittäin, vaan sitä on haettava muualta.

Sievin jalkine työllistää yli 500

Yksi suurimmista työllistäjistä kunnassa on Ojala-yhtymän lisäksi Sievin Jalkine. Pohjois-Euroopan suurin kenkätehdäs työllistää jo 540 ihmistä, lisää tarvitaan koko ajan.

Sievin Jalkine on onnistunut hankkimaan uusia asiakasryhmiä laajentamalla repertuaariaan ammatti- ja työjalkineiden lisäksi vapaa-ajan kenkiin. Lisäksi yritys valmistaa kengät muun muassa Ruotsin armeijalle.

Kuinka iso kasvun este on työvoiman puute?

– Se on todella iso haaste, sanoo Jokinen.

Peruspalveluita ja kouluja

Sievi pyrkii houkuttelemaan asukkaita ja uusia työntekijöitä rauhallisella pikkukunnan imagolla, jossa tonttimaa on edullista ja luontoon liittyvät harrastukset helposti saatavia.

Työvoiman ja uusien asukkaiden on välttämätöntä nyt, kun naapurikunnista on jo imuroitu kaikki liikenevä työvoima.

Ongelmia on myös alueen runsaissa metallialan yrityksissä.

Metallialan aloituspaikkoja on tällä alueella yhteensä 36 kappaletta ja kolmenkymmen kilometrin säteellä työpaikkoja on yli tuhat kappaletta, kritisoi Heickel.

Hän on yrittänyt vinkata ongelmasta koulutuksen järjestäjille, mutta toistaiseksi tilanne on tämä.

Metallialan yrittäjä, AluTigin toimitusjohtaja Heikki Hyväri tuntee ongelman. Laserleikkausta tekevä yritys kasvaa ja on vielä toistaiseksi löytänyt työntekijöitä – samaan tapaan kuin muutkin alan yritykset.

Heikki Hyväri on toistaiseksi pärjännyt työvoimamarkkinoilla.

Juuri tämä on kunnankin näkökulmasta ongelma.

Niin se ei vain toimi, että samat työntekijät liikkuvat yrityksestä toiseen eli yritykset kilpailevat samoista tekijöistä. Kyllä meidän on saatava uusia osaajia tänne, sanoo Heickel.

Muutakin kuin peruspalveluja



Tietenkin pitää olla edullisia tontteja ja vuokra-asuntoja, mutta myös palveluita. Niiden on oltava riittävällä tasolla, että ihmiset varsinkin isommilta paikkakunnilta lähtevät tänne. On selvää, että isommista keskuksista on aika korkea kynnys muuttaa tänne maalle, tietää Hyväri.