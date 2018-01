Siirrettävistä elimistä edelleen pulaa – elinsiirtojonossa satoja ihmisiä

Yhdysvaltalaisille Bin Ladenin olinpaikan paljastanut lääkäri on yhä kotimassaan vangittuna.

Thaimaassa 3 ihmistä on kuollut ja 18 loukkaantunut pommi-iskussa.

Ruotsin Malmössä jälleen räjähdys

Ruotsin Malmössä on sattunut jälleen räjähdys. Eilisiltainen räjähdys vahingoitti toimistorakennuksen julkisivua, mutta kukaan ei poliisin mukaan vahingoittunut. Ruotsissa on viime aikoina ollut poikkeuksellisen paljon räjähdyksiä ja rikollisten välienselvittelyjä. Tekijät ovat usein lähiöiden syrjäytyneitä nuoria, joilla on nuoresta iästään huolimatta pitkä rikosrekisteri.