Sinisten kielikokeiluhankkeesta valtava pettymys: Vain kuusi kuntaa lähti tarjoamaan toisen kotimaisen tilalle vaihtoehtoa

Lupaa hakivat Jämsä, Kaustinen, Pieksämäki, Rovaniemi, Savonlinna ja Ylöjärvi. Savonlinna on hakenut lupaa neljälle koululle, muut kunnat yhdelle. Yhteensä kouluja on siis yhdeksän, joissa on yhteensä 486 oppilasta. Vuoden alussa voimaan tulleen kokeilulain puitteissa kielikokeilua olisi voitu tarjota 2200 oppilaalle.