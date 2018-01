"Sinun suusi on siivottomin persläpi maailmassa" – Trumpin puheet suututtavat ympäri maailmaa, jopa Norja hermostui

Amerikkalaisviestimien mukaan Trump olisi kysynyt eilen maahanmuuttoa käsittelevässä tapaamisessa Valkoisessa talossa lainsäätäjiltä: Miksi me otamme kaikki nämä ihmiset perslävistä tänne?

Meksikon entinen johtaja Fox Quessada twiittasi lisäksi, että Trumpin sopisi muistaa myös omat maahanmuuttajajuurensa. Hänen isoisänsä on lähtöisin saksalaisesta Kallstadtin kylästä.

”Ei yllätä ketään”

Haitin suurimman sanomalehden Le Nouvellisten päätoimittaja Franz Duval sanoo, että Trumpin kommentti on mahdollisuus herättää yhä vuoden 2010 maanjäristyksestä toipuva Haitin kansa.

– Nyt kun koko maailma on tietoinen meistä, olemmeko mielellämme osa tällaista kuvaa? Eikö mikään muuta sitä? Ruokimmeko edelleen tällaista sotkua ja typeryyttä, joka käyttää meitä koristeena? Duval kirjoittaa.

Montrealissa Kanadassa olevan haitilaisyhteisön edustaja Marjorie Willefrance sanoo The New York Timesissa , että Trump tunnetaan.

– Me kaikki tiedämme kuka hän on, hänen puheensa eivät enää yllätä ketään.

Columbian yliopiston historioistsija Mae M. Ngai sanoo lehdessä, että esimerkiksi Haiti ja El Salvador ovat surkeassa jamassa suurelta osin Yhdysvaltojen ansiosta. Yhdysvallat on tukenut maiden diktatuureja omista lähtökohdistaan.

Näin New York Daily News ottaa asiaan kantaa:

Skandinaavit kunniaan

Kolumnisti Andreas Wiese sanoo The New York Timesin mukaan, että Trump käyttää kongressiedustajien läsnäollessa Norjaa oman rasistisuutensa esimerkkinä.

Heti alkuun



Presidentti Trump on herättänyt suurta pahennusta ja jopa vihaa muukalaispuheillaan koko kautensa ajan. Alkupäivistä lähtien.

– Vakuutan sinulle, että turvapaikanhakijat ovat pahoja. Siksi he ovat nyt vankilassa. He eivät ole mitään ihania ihmisiä, jotka menevät töihin paikalliselle maitotilalle, Trump sanoi pääministeri Malcolm Turnbullille.

New York Times raportoi muutama viikko sitten, että Trump on väittänyt yhdessä maahanmuuttoa käsittelevässä kokouksessa, että kaikilla haitilaisilla on AIDS. Meksikolaisia hän kutsui taannoin raiskaajiksi.