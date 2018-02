Siperian viima yltää ensi viikolla sittenkin Etelä-Suomeen – pakkanen voi kiristyä jopa 30 asteeseen

– Tilanne on siinä mielessä jännä, että se pahin Siperian kylmyys on puolentoista kilometrin korkeudessa, mutta maan pinnalla se ei vaikuta niin voimakkaasti. Viime päivien heikkotuulisessa säässä kaikkein kylmintä on ollut juuri maan pinnalla. Ilmiötä sanotaan inversioksi. Maan pinnassa oleva ilma ei silloin pääse sekoittumaan ylöspäin, ja ilma vain jäähtyy jäähtymistään. Inversion takia myös ilmanlaatu on ollut viime päivinä monin paikoin huono.