Sipilä: Aktiivimallia muokataan kehysriihessä – ehtojen täyttäminen ollut paikoin mahdotonta

Työttömyysturvan aktiivimalli vaatii täydentämistä hallituksen kehysriihessä ensi viikon tiistaina ja keskiviikkona, pääministeri Juha Sipilä (kesk.) sanoo MTV:n Uutisextran haastattelussa.

Työvoimapalveluihin on todennäköisesti luvassa lisärahoitusta. Lisäksi on huolehdittava siitä, että ihmisillä on aito mahdollisuus tehdä töitä tai kouluttautua sen verran, että mallin vaatima aktiivisuusehto täyttyy.

– Ilmeisesti on ollut alueita, joissa sitä (aktiivisuusehtoa) ei ole pystynyt täyttämään, vaikka ihminen haluaisi, Sipilä sanoo.

Hallitus selvittää nyt muun muassa sitä, voitaisiinko erilaiset koulutukset hyväksyä aktiivisuusehdon piiriin nykyistä laajemmin.

Alustavien tietojen mukaan aktiivimalli leikkaa tukia noin joka toiselta Kelan etuuksia saavalta työttömältä. Muun muassa oppositiopuolue SDP ja palkansaajajärjestö SAK ovat vaatineet aktiivimallista luopumista. Tämän Sipilä torjuu suoralta kädeltä.

– Kyllä näitäkin toimia tarvitaan ilman muuta, sillä meillä on nyt avoinna sekä lyhytaikaisia että pitkäaikaisia työpaikkoja, Sipilä sanoo.

Heikoimmassa asemassa olevat huomioidaan

Sipilän mukaan hallituksella on kehysriihessä kaksi painopistealuetta, työttömyyden parantaminen ja heikoimmassa asemassa olevien ihmisten tilanteen parantaminen.

– Ne, jotka ovat saaneet työpaikan, erityisesti pitkäaikaistyöttömät, heidän tilanteensa on parantunut. Mutta sitten meillä on perustulon varassa olevia ihmisiä, joiden tilanne ei ole ainakaan parantunut, ja nyt erityishuomio on siinä, Sipilä toteaa.

Pohjana ovat professori Juho Saaren työryhmän esitykset eriarvoisuuden vähentämiseksi. Muun muassa ylivelkaantuneiden aseman helpottaminen on riihessä esillä. Taloudellinen liikkumavara on Sipilän mukaan pieni, mutta jotakin on saatava aikaan.

– Varmasti tehdään jotakin konkreettista, mutta kuinka paljon pystytään rahallisesti panostamaan, niin sitä ei voi luvata.

Yritystuet esillä riihessä

Paineita kehysriiheen luo osaltaan hallituksen asettaman yritystukityöryhmän epäonnistuminen. Kansanedustaja Mauri Pekkarisen (kesk.) johtama ryhmä ilmoitti aiemmin tällä viikolla, ettei se päässyt yksimielisyyteen yritystukien leikkaamisesta tai uudelleenkohdentamisesta.

Asetelma on opposition kannalta herkullinen, sillä samaan aikaan kun esimerkiksi aktiivimalli leikkaa työttömien toimeentuloa, noin neljän miljardin euron yritystukipotti säilyy yhä ennallaan.

Pääministerin mukaan tukien leikkaaminen on vaikeaa muun muassa siksi, että niihin koskeminen voi vaikuttaa yritysten investointeihin ja työllisyyskehitykseen.

– Kyllä meidän pitäisi silti pystyä uusiutumaan niin, että emme esimerkiksi tukisi fossiilisia polttoaineita, vaan löytäisimme tilaa uusiutuville polttoaineille. Muutenkin teollisuuden rakenteita pitäisi uusia vähän nopeammin, Sipilä sanoo.

Hallitus voisi halutessaan ottaa itse vastuuta tukien leikkaamisesta, vaikka jo kehysriihessä.