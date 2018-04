Sipilä uhmakkaana: "Me aiomme voittaa seuraavat vaalit"

- Vuoden päästä tiedämme, mikä puolue lähtee muodostamaan hallitusta. Nyt on vuosi aikaa kertoa mitä haluamme tehdä seuraavan vaalikauden aikana.

Keskusta kuvaili tarkasti, mitä aikoo tehdä tulevalla vaalikaudella. Puolue aikoo mm. luoda 200 000 uutta työpaikkaa 10 vuoden aikana, sekä saada aikaiseksi yhteiskuntasopimuksen. Sipilä muistutti että nyt kolmessa vuodessa on syntynyt jo 90 000 uutta työpaikkaa ja yhteiskuntasopimus on ollut noin 1,5 vuotta voimassa.

-Me poliitikot tiedämme mitä tehdä, mutta kukaan ei tiedä, miten tulla sen jälkeen uudelleen valituksi.

Sipilä painotti että työttömyys on suurin syy köyhyyteen, ja siksi sen nujertaminen on niin tärkeää. Sosiaaliturvasta on Sipilän mukaan keskusteltava perin pohjin, jotta pystytään rakentamaan tarpeeksi hyvä uudistus.