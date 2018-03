Sipilä uskoo eduskunnan hyväksyvän sote- ja maakuntauudistuksen ennen kesää

– Vähän ihmettelen sitä, että samat tahot, jotka täällä vastustivat yhtiöittämistä alkuperäisessä esityksessä, ovat nyt vaatimassa notifikaatiota, jonka lopputulos korkeintaan olisi se, että pitäisi yhtiöittää. Kyllä tämä politiikka on joskus vähän kummallinenkin laji, sanoo Sipilä.

– Kritiikki voimistuu varmaan nyt tässä loppuvaiheessa, kun uudistus alkaa olla valmis. Minulla on se käsitys, että kokoomuksen eduskuntaryhmä, joka tämän asian ratkaisee, on hyvin kasassa ja linjassa.

Sipilän mukaan kilpailuneutraliteetti on varmistettu tässä hallituksen uudessa esityksessä.

– Meidän käyttämämme asiantuntijat ovat sitä mieltä, että tämä kilpailuneutraliteetti on varmistettu, eli julkinen ja yksityinen sektori on näiltäkin osin samalla viivalla tasa-arvoisesti. Tämä on ihan kansallisissa käsissä oleva asia.