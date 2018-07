Sisä-Suomen poliisi tutkii Alma Median epäiltyä työsyrjintäasiaa

– Asiaan on tänään perehdytty ja asiasta on keskusteltu talossa, syyttäjän kanssa ja myöskin asianomistajan kanssa, ja saatujen tietojen perusteella syytä epäillä -kynnys on nyt ylittynyt. Rikosilmoitusta ei tehnyt asianomistaja tai sivullinen, vaan poliisi päätti itse alkaa tutkia asiaa, Kinnunen kertoo STT:lle.