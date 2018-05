Sisäministeri Kai Mykkänen luottaa yhä poliisiin – "Aarnio on yksittäistapaus 7200 poliisimiehestä"

Sisäministeri Kai Mykkänen sanoo, että on tärkeää, että korkeinta poliisijohtoa voidaan asettaa syytteeseen, jos siihen on aihetta.

"Aapio voi jatkaa, jos hänet todetaan syyttömäksi"

– Tuomioistuin päättää Suomessa syyllisyydestä tai syyttömyydestä ja siihen on minusta voitava luottaa. Tietenkin edessä on pitkä prosessi.

– Poliisin osalta syytteet perustuvat Jari Aarnion toimintaan. Aarnion tapaus on huolestuttava, mutta se on yksittäistapaus 7200 poliisimiehestä. Tuhannet poliisit tekevät tänäkin päivänä maailman luotetuimman poliisin työtä ja siihen ei onneksi kansalaisten luottamus ole mennyt. Tärkeää on, että myös korjaamme järjestelmiä, jotta Aarnio-tapauksen kaltaista ei pääse uudelleen tapahtumaan. Minusta on hyvä merkki, että tämä pystytään käsittelemään normaalisti avoimessa oikeusprosessissa.