Sisäministeri Mykkänen ei pidä tuhansia maassa piileskelijöitä rajuna ongelmana: "Muutama promille heistä voi radikalisoitua"

– Usein siellä havaitaan, erityisesti nuorten osalta, milloin tämä alkaa mennä pieleen. Siinä meillä on petraamista, että pienessä maassa meidän pitää pystyä luottamaan keskenään, jakamaan tietoa varhaisemmin.

Tuhannet piileskelijät "ei vielä raju ongelma"

Mykkäsen mukaan Suomessa on noin 10 000 kielteisen turvapaikkapäätöksen saanutta, joista useampi tuhat piileskelee välttääkseen karkotuksen.

– Se ei ole vielä raju ongelma, mutta heitä on enemmän kuin koskaan tässä maassa. On henkilöille itselleenkin huono kohtalo pyöriä laittomasti maassa, Mykkänen muistuttaa.

– Muutama promille heistä voi olla turhautuneita ja he voivat radikalisoitua.

Mykkäsen mukaan sekä salafistisessä että äärioikeistolaisessa extremismissä taustalla on syrjäytymistä ja turhautumista yhteiskunnan toimintaan.

– Marginalisointi on varma keino, jolla ihmiset alkaa turhautua. Meidän on Suomessakin tuettava muslimiyhteisöämme, että he kokevat olevansa tasavertainen osa suomalaista yhteiskuntaa, Marokossa hiljattain vieraillut Mykkänen totesi.