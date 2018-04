Sisäministeriön katsaus: Syyrian ja Irakin taistelualueelle matkustanut Suomesta noin 20 naista ja 30 lasta

Syyrian ja Irakin taistelualueelle on matkustanut Suomesta parikymmentä naista ja kolmisenkymmentä lasta. Lisäksi alueella on syntynyt arviolta toistakymmentä lasta vanhemmille, joilla on linkki Suomeen, kertoo tänään julkaistu sisäministeriön Väkivaltaisen ekstremismin tilannekatsaus.