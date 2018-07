Sinilevätilanne on pahentunut erityisesti merialueilla – helteen jatkuminen pahentanee tilannetta entisestään

Sinileväkukintoja on ajankohtaan nähden normaalia enemmän. Etelä-Suomen järvissä sinilevää on erittäin runsaasti Tuusulanjärvessä Keski-Uudellamaalla sekä Mallusjärvessä Päijät-Hämeessä. Runsaasti sinilevää on havaittu sisävesillä 13 paikalla, joista suurin osa sijaitsee eteläisessä Suomessa.