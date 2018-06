"Siviilin ei kannata tehdä päätelmiä" – Hävittäjäkaupan huutelijat harmittavat puolustusministeri Niinistöä

Suomen tulevasta hävittäjähankinnasta on riittänyt paljon kannunvalantaa. Käynnissä olevaan kilpaan ovat heittäneet sytykettä maailmalta kantautuvat uutiset, joissa yhdestä tarjolla olevasta viidestä konetyypistä on löytynyt yksi ongelma ja toisesta toinen.

Niinistö: Siviilin ei kannata tehdä päätelmiä

– Esimerkiksi F-35:llä, jota on kovasti kritisoitu, on ollut aika lailla avoin prosessi – kaikista ongelmista on kerrottu ulospäin. Jotkut valmistajat taas eivät ole kertoneet mitään mistään ongelmista, puolustusministeri sanoo.