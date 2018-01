Sivullisten pelastama, pahoin piesty Valtteri-koira sai uuden elämän – "Ikinä en ole tavannut vastaavaa"

Kouvolassa Kuusankosken keskustassa viime heinäkuussa sivulliset huolestuivat humalassa toikkaroineen naisen väkivaltaisesta toiminnasta koiraansa kohtaan. Syytteen mukaan nainen pahoinpiteli tahallaan koiraansa julmasti ja tarpeetonta kärsimystä, kipua ja tuskaa aiheuttaen.

Yhden silminnäkijän mukaan koira yritti mennä heinikkoon karkuun, mutta nainen repi koiran takaisin ja jatkoi koiran hakkaamista ja kuristamista.

Tuo koira oli Valtteri, jonka elämässä oli ollut vastoinkäymisiä jo tätä ennenkin.

Valtteri oli tuotu alkujaan Venäjältä, jossa sitä oli ilmeisesti jo kohdeltu huonosti. Se oli elänyt kadulla vailla omistajaa. Käräjäoikeus piti Valtterin taustaa lieventävänä seikkana, joka sen mukaan vaikutti siten, että tällaisen koiran kouluttaminen on erittäin vaativa ja haasteellinen tehtävä.

Valtteria nykyään hoitava Jyri Hovila puuskahtaa.

– Päinvastoin. Kyseessä on lempeä koira, joka vaatii pehmeitä otteita. Kouluttamista se vaatii kyllä, Valtterikin kiipeilee pöydille kun sillä on tylsää, muttei missään nimessä väkivaltaa tai huutamista. Kuten ei yksikään toinenkaan koira. On aivan kivikautista ajattelua, että koiraa pitäisi koulia kunnolliseksi, Rovila sanoo.

– Sen huutamisen ja pakoilun on täytynyt johtua täysin siitä, kuinka Valtteria on kohdeltu. Meillä se on ollut alusta asti lämpöinen, energinen ja utelias.

Valtteri, eli tuttaville Valtsu, tuli Hovilan perustamaan Nestorin koirakotiin viime kesänä tapahtumien jälkeen. Valtterin Suomeen tuonut rescueyhdistys otti Hovilaan yhteyttä, sillä he tiesivät miehellä olevan kokemusta haastavista koirista.



– Valtsu ei tosin ollut meidän näkökulmasta haastava, mutta sen tilanne toki oli.



Osa kahdeksan koiran laumaa

Hovila on pyörittänyt Nestorin koirakotia seitsemän vuoden ajan. Nimen ja ajatuksen toiminnalle antoi oma koira Nestori, joka tuli Hovilalle Espanjasta.

– Nestori oli ihana, positiivinen höppänä, joka oli kuitenkin samaan aikaan juuri sellainen haastava yksilö, jota ei voi mihin tahansa kotiin antaa, Hovila kuvailee ensimmäistä rescue-koiraansa.

Tämä staffin ja mahdollisesti podengoa ja monen muun koirarodun sekoitus opetti Rovilalle paljon koiran käyttäytymisestä.

Nyt kasassa on kahdeksan koiran lauma, joista yksi on Valtteri. Se tuli toimeen kaikkien kanssa heti ensimmäisestä päivästä alkaen.

– Pyrimme tarjoamaan täällä koirille mahdollisimman normaalin, tasapainoisen ympäristön, jotta ne oppivat toimimaan ihmisten kanssa ja keskenään. Niitä ei pidetä eristyksissä tai häkeissä. Usein ongelmakäytös johtuu pitkälti siitä, ettei koirat ole oppineet olemaan muiden kanssa. Totuttamalla ja ympäristöä vaihtamalla monet niistä rentoutuvat todella nopeasti.





Yhdellä tavalla Valtteri poikkeaa kaikista Rovilan aiemmista koirista ja hoitokoirista. Se on todellinen taikuri mitä tulee karkaamiseen.

– Ikinä en ole tavannut vastaavaa. Aidat ei sitä pitele ja se osaa avata kaikki hakaset ja ovet. Sillä pelaa logiikka todella hyvin - se näkee hakasen ja katsoo miten se toimii, sitten se ei mitään räpeltele vaan tökkää sen auki ja menee. Ikkunastakin se on hypännyt ja lähtenyt seikkailemaan.

Valtteri on siis tuttu kylällä ja monet tietävät jo, minne koiran voi tuoda karkureissuiltaan. Muutama ihminen on Rovilan mukaan levittänyt väitteitä Valtterin vaarallisuudesta, mutta suurin osa on ottanut sen hyvin vastaan.

– Valtterin ansiosta olemme kehittäneet jatkuvasti ympäristöämme, jotta sieltä ei karkailisi kukaan, edes Valtterin kaltainen Houdini, Rovila kertoo.

Käräjäoikeuden mukaan Valtterissa olisi suden perimää. Tämä ihmetyttää Rovilaa, jonka mukaan Valtteri vaikuttaa enemmän hyvin tyypilliseltä venäjänajokoiralta, jossa on todennäköisesti saksanpaimenkoiraa.

Nainen myönsi oikeudelle, ettei pärjännyt koiran kanssa. Rovilan mukaan nainen, viranomaiset ja Valtterin tuonut järjestö sopivat yhteistuumin, että koiralle etsitään uusi koti.

Järjestöstä kerrotaan MTV Uutisille, että he olivat saaneet naisesta aivan erilaisen kuvan Valtterin luovutushetkellä. He halusivat, että koira saa tapahtumien jälkeen turvallisen, osaavan kodin, joten he ottivat yhteyttä Nestorin koirakotiin.

MTV Uutiset kertoi keskiviikkona, että 53-vuotias nainen tuomittiin tapauksesta 50 päiväsakkoon sekä kahden vuoden eläintenpitokieltoon koirarääkkäystapauksessa.