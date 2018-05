"Soitit numeroon, johon ei pystytä ottamaan puheluita vastaan" – helsinkiläiset hermostuneet hammashoidon jatkuviin ongelmiin

Helsingissä on otettu käyttöön uusi potilastietojärjestelmä, joka on aiheuttanut pahoja ongelmia hammashoidon ajanvaraukseen. Soittoja ei pystytä käsittelemään tarpeeksi nopeasti, ja kiireettömän ajanvarauksen linja on jouduttu toistuvasti sulkemaan.