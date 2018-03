Sokea Matti häädettiin kotoaan ulos pakkaseen – etsii asuntoa ja yöpyy missä voi: "Kyllä tämä aikamoista on"

"Omasta mielestä vedenkäyttö tavallista"

– Omasta mielestäni vedenkäyttöni on ihan tavallinen. Lisaksi mittarit reagoivat vain lämpimän veteen ja esimerkiksi käydessäni saunassa käytän hyvinkin kylmää suihkua, Hokkanen toteaa.

Hokkasta harmittaa, että asiaa on ollut vaikea selvittää KAS:sin kanssa.

Yhteydenpito KAS:sin vaikeaa

Mies valittelee, että asiaa on ollut vaikea selvittää KAS:sin kanssa, sillä miehen sähköposteihin on usein jätetty vastaamatta, Hokkanen kertoo.

Käräjillä häätöpäätös

– Kysyin, miten tämä on mahdollista, koska häätö pitäisi olla mahdollista laittaa käytäntöön vasta kuukauden päästä oikeuden päätöksen jälkeen. Sanottiin, että yleensä onkin niin, mutta KAS oli laittanut 5 000 euron vakuuden ulosottotoimistolle ja se tietää sitä, että häätö voidaan toteuttaa nopeammin.

Matti Hokkanen, 43, on syntymäsokea, mutta hän pystyy elämään täysin omatoimisesti.

Ulosottomies antoi vielä viikonlopun armonaikaa

Siitä alkoikin Hokkasen elämän ehkä erikoisin seikkailu, joka ei ole vieläkään päättynyt. Mies on viettänyt nyt hostelleissa ja yksityismajoituksessa lyhyempiä ja pidempiä ajanjaksoja. Hänen henkilökohtaiset tavaransa kulkevat jääkiekkokassissa, huonekalut tuttavan varastossa.

Jääkiekkokassi on täynnä Hokkasen tavaroita. Miehen onneksi suuremmat tavarat saatiin tuttavan varastoon.

– Sanotaan näin, että se on otettava, miten se on. Kaikki vammaiset eivät pystyisi tähän missään nimessä. Kyllä tämä aikamoista on.