Someilmiöksi noussut romukauppias Markus Kuotesaho pohtii, mikä on suursuosion taustalla – "Jutut ja puhheet on ihan suoraan minun sydämestä"

Valloittavana tarinaniskijänä tunnettu Markus päätyi nopeasti someilmiöksi, ja sittemmin hänestä Yle Perjantai -ohjelmaan kuvattuja videoita on katsottu sosiaalisen median välityksellä miljoonia kertoja.

– Vuosien saatossa opittua tarinankerrontaa. Jutut ja puhheet on ihan suoraan minun sydämestä. Mitä minä aattelen ja mitä minä olen mieltä asioista. Lennokasta porinaa, niin se pittää ollakin. Kaikki jutut mitä on tapahtunut, on todellakin tapahtunut, saatana.