Soppatykki lauloi, osa pääsi miljonäärin ravintolaan syömään – yrittäjät tarjosivat lakkopäivänä ruuan 900:lle koululaiselle Seinäjoella

– Pasta bolognesea on tänään tarjolla, huomenna hirvenlihakeittoa, kertoo ravintolapäällikkö Isa Hoffren.

Nyt pöydissä näkyy iloisia naamoja. Ronja Lahtinen ja Isabella Ojala ovat pistelleet ruokaa niin, että tomaattikastiketta on roiskunut otsallekin.

– On tosi hyvää!

– Ei, tämä on ihan kiva syödä täällä, toteaa Lahtinen.

Teuvalta soppatykin kanssa liikkeelle



Lakko ei siis tunnu haittaavan näitä koululaisia. Seinäjoella yrittäjät ja muun muassa pesäpalloseura JymyJussit on mukana kuviossa, jossa 900 koululaiselle löytyy lämmin ateria. Jymyjussit paistaa ulkona makkaraa sadoille koululaisille, Lintuviidantien koulussa puolestaan on teuvalainen yrittäjä Ilpo Saksa soppatykkeineen.

Mitä mieltä hän on itse asiasta, siitä juurisyystä, joka on poliittisen lakon taustalla? Saksalla itsellään on alle kymmenen hengen yritys, jota irtisanomissuojan helpottaminen koskisi.