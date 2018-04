Sosiaaliturvaa maksetaan ulkomaille miljoonia euroja – järjestelmää käytetään myös hyväksi

Suurin osa rahasta Viroon

Aukko järjestelmässä mahdollistaa huijaukset



Suurimmalle osalle maksetuista tuista on asianmukaiset perusteet. Väärinkäytöksiäkin kuitenkin tapahtuu. Yksi niiden mahdollistaja on tapa, jolla suomalainen osoitejärjestelmä on rakennettu. Esimerkiksi ulkomaalainen työntekijä, joka on poistunut Suomesta, voi jatkaa lapsilisien tai kotihoidon tuen nostamista pitämällä osoitteensa Suomessa.